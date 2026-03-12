Le gouvernement de Dubaï annonce les dates des congés de l’Aïd Al Fitr 2026

DUBAÏ, 12 mars 2026 (WAM) -- Le Département des ressources humaines du gouvernement de Dubaï a annoncé que les congés de l'Aïd Al Fitr 2026 pour l'ensemble des entités, départements et institutions du gouvernement de Dubaï se dérouleront du jeudi 19 mars au dimanche 22 mars.

La reprise officielle du travail aura lieu le lundi 23 mars, à l'exception des employés travaillant selon un système de rotation.

À cette occasion, le département a adressé ses félicitations à la direction, au peuple et aux résidents des Émirats arabes unis, leur souhaitant prospérité et bénédictions continues.