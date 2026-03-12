Les Émirats arabes unis interceptent 10 missiles iraniens et 26 drones

ABOU DHABI, 12 mars 2026 (WAM) -- Les systèmes de défense aérienne des Émirats arabes unis ont intercepté, le 12 mars, 10 missiles balistiques et 26 drones lancés depuis l’Iran.

Depuis le début de l’agression iranienne flagrante, les défenses aériennes émiriennes ont engagé 278 missiles balistiques, 15 missiles de croisière et 1 540 drones.

Ces attaques ont entraîné la mort de six personnes de nationalités émiratie, pakistanaise, népalaise et bangladaise, ainsi que 131 blessés légers à modérés parmi des ressortissants des Émirats arabes unis, d’Égypte, du Soudan, d’Éthiopie, des Philippines, du Pakistan, d’Iran, d’Inde, du Bangladesh, du Sri Lanka, d’Azerbaïdjan, du Yémen, d’Ouganda, d’Érythrée, du Liban, d’Afghanistan, de Bahreïn, des Comores, de Türkiye, d’Irak, du Népal, du Nigeria, d’Oman, de Jordanie, de Palestine, du Ghana et d’Indonésie.

Le ministère de la Défense a affirmé qu’il reste pleinement préparé et prêt à faire face à toute menace, et qu’il confrontera fermement toute tentative de porter atteinte à la sécurité de l’État, de manière à garantir la protection de sa souveraineté, de sa sécurité et de sa stabilité, tout en préservant ses intérêts nationaux et ses capacités.