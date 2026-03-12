Le Sous-secrétaire du Ministère des Affaires étrangères appelle à renforcer la coopération consulaire du CCG

ABOU DHABI, 12 mars 2026 (WAM) -- Omar Obaid Alhesan Alshamsi, Sous-secrétaire du Ministère des Affaires étrangères, a participé à une réunion extraordinaire des secteurs consulaires des pays du Conseil de Coopération du Golfe (CCG), tenue par visioconférence.

Cette réunion a été convoquée conformément aux directives des Ministres des Affaires étrangères du CCG lors de leur 50e réunion ministérielle extraordinaire.

Dans son intervention, Omar Obaid Alhesan Alshamsi a déclaré que cette réunion intervient à un moment où la région connaît des évolutions rapides qui exigent un renforcement de la coordination et de la préparation conjointe entre les pays du CCG. Il a souligné la forte unité fraternelle qui lie les États du CCG dans leur objectif, leur destin et leur action collective face aux défis communs. Omar Obaid Alhesan Alshamsi a également insisté sur le fait que la priorité absolue du Ministère des Affaires étrangères demeure d’assurer les plus hauts niveaux de préparation et de fournir un soutien consulaire aux citoyens et résidents, tant aux Émirats arabes unis qu’à l’étranger.

Ont également participé à la réunion aux côtés d’Omar Obaid Alhesan Alshamsi, qui dirigeait la délégation des Émirats arabes unis, Faisal Eissa Lutfi, Sous-secrétaire adjoint aux Affaires consulaires, ainsi que plusieurs directeurs des départements concernés du secteur consulaire du Ministère des Affaires étrangères.