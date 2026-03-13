Six soldats français blessés dans une attaque de drones sur une base à Erbil, Irak

BAGDAD, 13 mars 2026 (WAM) -- Six soldats français ont été blessés lors d'une attaque menée par deux drones à Erbil, dans la région du Kurdistan en Irak.

L'État-major général des Forces armées françaises a indiqué que les soldats participaient à une formation de lutte contre le terrorisme avec des partenaires irakiens et ont été immédiatement transférés vers l'établissement médical le plus proche.

Le gouverneur d'Erbil, Omed Khoshnaw, a déclaré que deux drones avaient visé une base conjointe des forces Peshmerga et des troupes françaises dans le district de Makhmour, dans la province d'Erbil.