Abdullah bin Zayed s’entretient par téléphone avec plusieurs responsables et ministres des Affaires étrangères pour discuter des répercussions des attaques de missiles iraniennes terroristes et non provoquées visant les Émirats arabes unis et des pays frères

ABOU DHABI, 13 mars 2026 (WAM) — S.A. Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, s’est entretenu par téléphone avec plusieurs responsables et ministres des Affaires étrangères afin de discuter des répercussions des attaques de missiles iraniennes terroristes et non provoquées visant les Émirats arabes unis et plusieurs pays de la région.

S.A. Cheikh Abdullah bin Zayed a notamment eu des entretiens avec Samia Suluhu Hassan, présidente de la Tanzanie ; Tupoutoʻa ʻUlukalala, prince héritier des Tonga ; Anita Anand, ministre des Affaires étrangères du Canada ; Maka Botchorishvili, ministre des Affaires étrangères de la Géorgie ; Sean Sobers, ministre des Affaires étrangères et des Affaires du CARICOM de Trinité-et-Tobago ; ainsi que Carlos Ramiro Martínez, ministre des Affaires étrangères du Guatemala.

Les appels ont porté sur les graves répercussions de ces développements sur la sécurité et la stabilité régionales, ainsi que sur leur impact négatif sur l’économie mondiale et la sécurité énergétique.

S.A. Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan et les responsables ont fermement condamné ces attaques de missiles terroristes et non provoquées, qui constituent une violation flagrante du droit international et de la Charte des Nations unies et représentent une menace directe pour la sécurité et la souveraineté des États, ainsi que pour la stabilité régionale.

Ils ont également affirmé le droit des pays visés de prendre les mesures nécessaires pour préserver leur souveraineté et leur intégrité territoriale et pour assurer la sécurité de leurs citoyens, résidents et visiteurs, conformément au droit international.

Au cours de ces entretiens téléphoniques, S.A. Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan a exprimé son appréciation pour la solidarité manifestée par les pays frères et amis envers les Émirats arabes unis, affirmant que tous les résidents et visiteurs du pays sont en sécurité.

S.A. Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan et les responsables ont également souligné l’importance de renforcer la coopération internationale et les efforts conjoints afin de préserver la sécurité et la stabilité régionales et de répondre aux aspirations des peuples de la région en matière de développement global et de prospérité économique durable.