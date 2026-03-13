Bahreïn intercepte et détruit 114 missiles et 190 drones depuis le début des attaques iraniennes

MANAMA, 13 mars 2026 (WAM) -- Le Commandement général de la Force de défense de Bahreïn a annoncé que les défenses aériennes ont intercepté et détruit 114 missiles balistiques et 190 drones visant le Royaume de Bahreïn depuis le début de l’agression terroriste hostile iranienne.

Dans un communiqué relayé par l’Agence de presse de Bahreïn (BNA), le Commandement général a souligné que l’utilisation de missiles balistiques et de drones pour cibler des zones civiles et des biens privés constitue une violation flagrante du droit international humanitaire et de la Charte des Nations Unies. Ces attaques indiscriminées représentent une menace directe pour la paix et la sécurité régionales.