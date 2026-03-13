Les prix de l'or augmentent de 0,7 % alors que le dollar s'affaiblit

CAPITALS, 13 mars 2026 (WAM) -- Les prix de l'or ont augmenté ce matin, soutenus par un affaiblissement du dollar et la baisse des rendements des bons du Trésor américain.

L'or au comptant a progressé de 0,7 pour cent pour atteindre 5 112,34 dollars américains l'once, tandis que les contrats à terme sur l'or américain pour livraison en avril ont reculé de 0,2 pour cent à 5 115,80 dollars.

Le dollar a légèrement baissé, rendant les matières premières libellées en dollars, telles que l'or, moins chères pour les détenteurs d'autres devises.

En ce qui concerne les autres métaux précieux, l'argent au comptant a augmenté de 1,5 pour cent à 85,03 dollars l'once. Le platine a gagné 1,3 pour cent en transactions au comptant pour atteindre 2 159,01 dollars, tandis que le palladium a progressé de 0,8 pour cent à 1 630,71 dollars.