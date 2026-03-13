33 commissariats de police intelligents offrent des services 24 heures sur 24 à travers Dubaï

DUBAÏ, 13 mars 2026 (WAM) – La police de Dubaï a annoncé que ses 33 commissariats de police intelligents (Smart Police Stations – SPS) offrent des services 24 heures sur 24 aux usagers à travers l’émirat, sans intervention humaine.

Les usagers peuvent accéder à 32 services répartis en quatre catégories principales : signalements et plaintes criminelles, services et accidents de la circulation, certificats et permis, ainsi que participation et soutien communautaires.

La police de Dubaï a indiqué que les stations intelligentes proposent leurs services en plusieurs langues, reflétant son engagement à servir les résidents et visiteurs de l’émirat grâce à des solutions accessibles, intelligentes et conviviales.

« Qu’il s’agisse des SPS, des services en drive-thru, des points d’accueil physiques ou des postes de police de quartier, toutes les installations fonctionnent 24 heures sur 24, conformément à la vision de la police de Dubaï de faire de la ville un environnement sûr et une destination mondiale privilégiée pour vivre, travailler et visiter », a ajouté la police de Dubaï.

La police de Dubaï a également précisé que les usagers peuvent déposer des plaintes pénales via un lien vidéo en direct avec des officiers enquêteurs parlant plusieurs langues, éliminant ainsi la nécessité de se rendre physiquement dans un commissariat.

« Les officiers guident les utilisateurs tout au long de la procédure et transmettent les déclarations pour signature électronique. Les services comprennent également les demandes d’information, l’initiative “Police Eye” et divers services destinés à la communauté », a-t-elle ajouté.

Parmi les principaux services figurent les plaintes pénales, les signalements de chèques sans provision, la déclaration de cybercriminalité, le certificat de statut pénal, les certificats de perte, le certificat “à qui de droit”, le certificat de décharge de circulation, le certificat de statut de circulation, l’autorisation d’entrée de dépouille, le permis de fermeture de route, le permis de navigation, l’autorisation de visite du Musée de la police, le signalement de véhicules obstruant la voie publique, ainsi que des services diplomatiques.