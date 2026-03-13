Les usines des industries du fer, de l’acier et des métaux à Ajman atteignent 190 en 2025

AJMAN, 13 mars 2026 (WAM) -- Mohamed Ali Al Janahi, Directeur général par intérim de la Chambre de commerce d’Ajman, a déclaré que le nombre d’usines de l’industrie du fer, de l’acier et des métaux à Ajman avait atteint 190 usines en 2025, tandis que l’adhésion de nouvelles usines enregistrées a augmenté de 28 %, reflétant l’expansion notable du secteur.

Il a ajouté que le nombre total d’adhésions à la Chambre d’Ajman détenues par des usines et des entreprises opérant dans les industries du fer, de l’acier et des métaux a atteint 745 en 2025, enregistrant un taux de croissance annuel d’environ 5 %.

Ses propos ont été tenus lors du lancement de la première expédition commerciale d’exportation vers la région du Golfe par l’usine BelRemaitha Steel Factory à Ajman.

L’événement s’est déroulé en présence de Abdullah Abdul Mohsen Al Nuaimi, Directeur de la communication gouvernementale à la Chambre d’Ajman, du Dr. Adel Belremeitha, Fondateur et Président de l’usine BelRemaitha Steel Factory, ainsi que de plusieurs responsables de l’usine.

M. Al Janahi a souligné les capacités de fabrication avancées disponibles à Ajman et aux Émirats arabes unis dans le secteur des industries du fer, de l’acier et des métaux, notant que les usines s’appuient sur les dernières technologies industrielles respectueuses de l’environnement et appliquent les meilleures pratiques en matière d’efficacité énergétique et de gestion des ressources. Il a indiqué que ces efforts contribuent à la durabilité environnementale, renforcent la compétitivité du secteur industriel et augmentent la productivité.

Le Dr. Belremeitha a déclaré que les produits de l’usine comprennent des barres d’armature, des alliages et des tuyaux, précisant que la stratégie de l’usine repose sur plusieurs piliers clés, notamment le renforcement des capacités de production locale, la construction de partenariats stratégiques et le développement de processus opérationnels soutenus par des technologies avancées.

Il a ajouté que l’usine vise également à établir des centres de distribution régionaux, ce qui contribuera à élargir l’accès au marché et à renforcer davantage la compétitivité de ses produits.