TAQA annonce l’élection d’un nouveau conseil d’administration par ses actionnaires

ABOU DHABI, 13 mars 2026 (WAM) -- La Société Nationale d'Énergie d'Abou Dhabi (TAQA) a annoncé aujourd'hui que ses actionnaires ont confirmé la composition de son nouveau Conseil d'Administration à la suite de l'Assemblée Générale Annuelle de la société.

Les actionnaires ont également approuvé la recommandation du Conseil d'Administration concernant un dividende final en numéraire de 2,20 fils par action pour le quatrième trimestre 2025, comprenant un dividende fixe de 1,5 fils par action et un dividende variable de 0,70 fils par action. Cela porte le dividende total pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 à 4,45 fils par action, soit environ 5 milliards AED, y compris les dividendes intérimaires déclarés en mai, août et novembre 2025.

La politique de dividende mise à jour de TAQA pour 2026-2028, telle que publiée sur la Bourse d'Abou Dhabi le 12 février 2026, a également été approuvée. Cette politique maintient à la fois des composantes fixes et variables pour le dividende annuel total, le dividende fixe devant continuer à croître d'année en année.

Les personnes suivantes ont été élues au Conseil d'Administration pour un mandat de trois ans : Jassem Mohammed Bu Ataba Al Zaabi, Président, Administrateur Non Exécutif Indépendant ; Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Vice-Président, Administrateur Non Exécutif Indépendant ; Mohamed Ali Al Shorafa Al Hammadi, Administrateur Non Exécutif Indépendant ; Dr. Abdulla Humaid Al Jarwan, Administrateur Non Exécutif Indépendant ; Kamal Ishaq Almaazmi, Administrateur Non Exécutif Indépendant ; Buthaina Abdulla Almazrouei, Administratrice Non Exécutive Indépendante ; Muna Ali Al Dhaheri, Administratrice Non Exécutive Indépendante ; Hamad Abdulla Al Hammadi, Administrateur Non Exécutif Indépendant ; Khaled Mohamed Al Zaabi, Administrateur Non Exécutif Indépendant ; Hamsa Parama Shadaksharappa, Administrateur Non Exécutif Indépendant ; et Jasim Husain Thabet, Administrateur Exécutif, Directeur Général du Groupe et Directeur Général, TAQA.

Le nouveau Président de TAQA, Jassem Mohammed Bu Ataba Al Zaabi, a déclaré : « TAQA s'est imposée comme l'une des principales sociétés intégrées de services publics de la région, jouant un rôle essentiel dans le soutien à la croissance économique durable d'Abou Dhabi et à la transition énergétique. J'ai hâte de travailler avec le Conseil pour consolider les bases solides de la société, accélérer ses ambitions stratégiques et continuer à offrir une valeur durable à long terme à nos actionnaires et parties prenantes. »

Jasim Husain Thabet a commenté : « Nous sommes impatients de travailler sous la direction de notre nouveau Conseil pour réaliser la prochaine phase du développement de TAQA, en nous appuyant sur la croissance et la transformation qui ont fait de nous un leader mondialement reconnu dans la fourniture d'énergie et d'eau fiables et durables. »

Le nouveau Conseil d'Administration travaillera en étroite collaboration avec l'équipe de direction exécutive de TAQA pour superviser la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie de la société, soutenir la sécurité énergétique et hydrique à long terme d'Abou Dhabi tout en faisant progresser l'expansion internationale disciplinée de TAQA et en offrant une valeur durable à long terme aux actionnaires.