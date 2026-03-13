Le président des Émirats arabes unis et le roi de Jordanie discutent des développements régionaux et de leurs répercussions sur la sécurité et la stabilité

ABOU DHABI, 13 mars 2026 (WAM) -- Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, s’est entretenu aujourd’hui par téléphone avec Sa Majesté le Roi Abdallah II bin Al Hussein du Royaume hachémite de Jordanie.

Au cours de cet échange, ils ont discuté des développements régionaux à la suite de l’escalade militaire récente et des graves répercussions sur la sécurité et la stabilité de la région.

Au cours de l’appel, Sa Majesté a condamné l’attaque terroriste visant le Consulat général des Émirats arabes unis dans la région du Kurdistan en Irak, soulignant qu’il s’agit d’une violation grave des normes et conventions internationales qui garantissent la protection totale des missions diplomatiques et de leurs locaux.

Son Altesse a remercié Sa Majesté le Roi Abdallah II pour son soutien et sa solidarité avec les Émirats arabes unis.

Les deux parties ont souligné la nécessité de travailler en faveur d’un arrêt immédiat des actions militaires et de privilégier un dialogue sérieux ainsi que des solutions diplomatiques pour traiter les questions en suspens dans la région, tout en prévenant de nouvelles tensions et crises et en préservant la sécurité et la stabilité régionales.