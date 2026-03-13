L’Union européenne condamne fermement les attaques iraniennes contre les États du CCG et la Jordanie

BRUXELLES, 13 mars 2026 (WAM) -- L'Union européenne a salué l'adoption de la Résolution 2817 du Conseil de sécurité des Nations Unies, soumise par le Royaume de Bahreïn au nom des États membres du Conseil de coopération pour les États arabes du Golfe (CCG) et du Royaume hachémite de Jordanie.

Dans une déclaration publiée jeudi, l'UE a repris le ferme soutien du Conseil de sécurité de l'ONU à l'intégrité territoriale, à la souveraineté et à l'indépendance politique des pays du CCG et de la Jordanie, et a condamné avec la plus grande fermeté les attaques menées par l'Iran contre leurs territoires.

Ces attaques, visant des biens civils et des infrastructures civiles critiques, constituent une violation du droit international et une menace grave pour la paix et la sécurité internationales.

L'UE a également réitéré son appel à l'Iran pour qu'il cesse immédiatement ses attaques.

« La sécurité et la stabilité de la région du Golfe, ainsi que la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz, sont des piliers fondamentaux de la stabilité de l'économie mondiale, intrinsèquement liés à la sécurité européenne et mondiale », indique la déclaration.

L'UE a affirmé qu'elle poursuivra ses efforts diplomatiques pour désamorcer la situation et parvenir à une solution durable de paix et de stabilité dans la région du Golfe et au Moyen-Orient au sens large.

« Les 27 États membres de l'UE ont coparrainé la Résolution aux côtés d'un nombre sans précédent d'États membres de l'ONU, réaffirmant la solidarité de l'UE avec les pays du CCG et la Jordanie, comme cela a également été exprimé lors de la réunion conjointe du Conseil des ministres UE-CCG le 5 mars et lors des discussions tenues par visioconférence par António Costa, Président du Conseil européen, et Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission européenne, avec des dirigeants de pays du Moyen-Orient le 9 mars », conclut le communiqué.