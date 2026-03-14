L'équipe UAE Team Emirates-XRG reprend la tête du Tirreno-Adriatico en Italie

TOSCANE, 14 mars 2026 (WAM) - Le coureur mexicain Isaac del Toro, de l'équipe UAE Team Emirates-XRG, a repris la tête du classement général de la course Tirreno-Adriatico en Italie après une performance offensive lors de la cinquième étape, qu'il a terminée à la deuxième place, retrouvant ainsi la première position du classement général à deux étapes de l'arrivée.

Del Toro avait déjà pris la tête du classement général lors de la deuxième étape, mais n'avait pas réussi à la conserver durant les troisième et quatrième étapes.

La cinquième étape, longue de 184 kilomètres entre Marotta-Mondolfo et Mombaroccio, a été l'une des plus difficiles de l'épreuve jusqu'à présent, avec près de 4 000 mètres de dénivelé à travers les collines de la région italienne des Marches, caractérisée par une succession continue d'ascensions abruptes.

Le Danois Michael Valgren, de l'équipe EF Education-EasyPost, a remporté l'étape.