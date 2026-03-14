Le gouvernement sud-coréen instaurera un plafonnement des prix du carburant afin de réduire la pression des coûts

SÉOUL, 14 mars 2026 (WAM) – La République de Corée a annoncé la mise en œuvre cette semaine d’un système temporaire de plafonnement des prix du carburant afin d’atténuer la pression sur les coûts dans un contexte d’inquiétudes liées à l’approvisionnement, en raison de la crise en cours au Moyen-Orient, ont indiqué des responsables.

Selon l’agence de presse Yonhap, le gouvernement a annoncé cette mesure lors d’une réunion d’un groupe de travail ministériel chargé de la gestion des prix sur le marché, alors que les prix du carburant au niveau national continuent de fluctuer.

Il s’agit de la première fois depuis 1997 que la Corée du Sud applique un système de plafonnement des prix, en s’appuyant sur une disposition de la loi sur les activités pétrolières qui autorise le ministre de l’Industrie à fixer un prix de vente maximal lorsque les prix du pétrole connaissent de fortes fluctuations susceptibles de menacer la stabilité économique.

Dans le cadre de ce dispositif, le gouvernement fixera des prix plafonds pour les produits pétroliers fournis par les raffineries sud-coréennes aux stations-service et aux distributeurs, selon le ministère sud-coréen du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie.