Bahreïn intercepte et détruit 124 missiles et 203 drones depuis le début des attaques iraniennes

MANAMA, 14 mars 2026 (WAM) – Le Commandement général de la Force de défense de Bahreïn a annoncé que ses systèmes de défense aérienne continuent de contrer avec succès les vagues successives d’attaques iraniennes, interceptant et détruisant 124 missiles balistiques et 203 drones visant le Royaume de Bahreïn depuis le début des hostilités.

Selon l’Agence de presse de Bahreïn (BNA), le Commandement général a également souligné que l’utilisation de missiles balistiques et de drones pour cibler des zones civiles et des biens privés constitue une violation flagrante du droit international humanitaire et de la Charte des Nations Unies. Il a ajouté que ces attaques indiscriminées représentent une menace directe pour la paix et la sécurité régionales.