Les défenses aériennes des Émirats arabes unis interceptent neuf missiles balistiques et 33 drones

ABOU DHABI, 14 mars 2026 (WAM) – Les systèmes de défense aérienne des Émirats arabes unis ont intercepté aujourd’hui, samedi 14 mars 2026, neuf missiles balistiques et 33 drones lancés depuis l’Iran.

Depuis le début des attaques iraniennes flagrantes, les défenses aériennes des Émirats arabes unis ont intercepté 294 missiles balistiques, 15 missiles de croisière et 1 600 drones.

Ces attaques ont fait six morts parmi des ressortissants émiratis, pakistanais, népalais et bangladais, ainsi que 141 blessés légers à modérés de nationalités émiratie, égyptienne, soudanaise, éthiopienne, philippine, pakistanaise, iranienne, indienne, bangladaise, sri-lankaise, azerbaïdjanaise, yéménite, ougandaise, érythréenne, libanaise, afghane, bahreïnienne, comorienne, turque, irakienne, népalaise, nigériane, omanaise, jordanienne, palestinienne, ghanéenne, indonésienne et suédoise.

Le ministère de la Défense a affirmé qu’il demeure pleinement prêt à faire face à toute menace et qu’il répondra avec fermeté à toute tentative visant à porter atteinte à la sécurité de l’État, tout en assurant la protection de sa souveraineté, de sa sécurité et de sa stabilité, ainsi que la préservation de ses intérêts et de ses capacités nationales.