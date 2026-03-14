Les Émirats arabes unis condamnent fermement l’attaque visant leur consulat général dans la région du Kurdistan irakien

ABOU DHABI, 14 mars 2026 (WAM) — Les Émirats arabes unis ont fermement condamné et dénoncé l’attaque terroriste non provoquée menée par drone visant le consulat général des Émirats arabes unis dans la région du Kurdistan en Irak, pour la deuxième fois en une semaine.

L’attaque a fait deux blessés parmi le personnel de sécurité et causé des dégâts au bâtiment du consulat.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères (MoFA) a souligné que le ciblage des missions et des locaux diplomatiques constitue une violation flagrante des normes et des lois internationales, en particulier de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, qui garantit l’inviolabilité des locaux diplomatiques et la protection du personnel diplomatique. De tels actes représentent une escalade dangereuse et une menace pour la sécurité et la stabilité régionales.

Les Émirats arabes unis ont appelé le gouvernement de la République d’Irak et le gouvernement de la région du Kurdistan d’Irak à enquêter sur les circonstances entourant cette attaque, à identifier les responsables et à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les auteurs soient traduits en justice.

Le ministère a réitéré le rejet ferme par les Émirats arabes unis des attaques terroristes visant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité, soulignant la nécessité de protéger les locaux diplomatiques, les missions et leur personnel conformément aux lois et normes internationales.