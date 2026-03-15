La municipalité de Dubaï redéfinit la sécurité des plages avec le déploiement d’un système de sauvetage intégré alimenté par l’intelligence artificielle

DUBAÏ, 15 mars 2026 (WAM) – La municipalité de Dubaï a annoncé le déploiement d’un système avancé de sécurité des plages reposant sur des technologies intelligentes, combinant un robot de sauvetage aquatique de nouvelle génération et des drones aériens de secours, afin de renforcer la sécurité des usagers du littoral.

Cette initiative, une première dans la région, s’inscrit dans une approche proactive fondée sur l’intelligence artificielle visant à améliorer la rapidité d’intervention et le niveau de protection pour les résidents et les visiteurs.

Au cœur du dispositif figure un robot de sauvetage aquatique télécommandé, le premier du genre au Moyen-Orient, capable d’atteindre une vitesse jusqu’à cinq fois supérieure à celle d’un sauveteur nageur traditionnel, avec une portée d’environ un kilomètre et une capacité de remorquage pouvant atteindre 500 kilogrammes. Conçu pour fonctionner dans des conditions maritimes difficiles, il permet aux sauveteurs d’atteindre rapidement les nageurs en détresse tout en réduisant les risques lors de la phase initiale de secours.

Le système est complété par un drone de sauvetage aquatique capable de survoler la zone, d’atterrir à la surface de l’eau et de fournir un dispositif de flottabilité immédiat aux personnes en difficulté. Équipé d’une caméra transmettant des images en temps réel, il permet d’améliorer la détection des incidents et la coordination des opérations de secours.

Ces technologies fonctionnent dans le cadre d’un dispositif intégré soutenu par des équipes de sauveteurs formées, un système de surveillance continue et un centre de contrôle centralisé, permettant une intervention rapide sur de vastes zones côtières.

Bader Anwahi, directeur général de l’Agence des installations publiques à la municipalité de Dubaï, a souligné que cette initiative reflète l’approche proactive de l’émirat en matière de sécurité publique fondée sur l’innovation et l’intelligence artificielle.

La municipalité de Dubaï supervise l’ensemble des plages publiques de l’émirat, notamment Umm Suqeim 1 Night Beach, Jumeirah 3 Night Beach, Jumeirah 1 Beach, Jumeirah 2 Beach et les plages d’Al Mamzar, où des équipes de sauveteurs formées et des systèmes de secours avancés assurent un environnement sûr et accessible pour tous.