Déclaration conjointe à l’issue de la réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères du CCG et du Royaume-Uni

RIYAD, 15 mars 2026 (WAM) – Les ministres des Affaires étrangères du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et du Royaume-Uni ont tenu une réunion extraordinaire afin d’examiner l’escalade au Moyen-Orient et l’agression flagrante menée par l’Iran et ses alliés régionaux contre les pays du CCG et la Jordanie.

La délégation du CCG était conduite par Dr Abdullatif bin Rashid Al Zayani, ministre des Affaires étrangères du Royaume de Bahreïn et président de la session actuelle du Conseil ministériel du CCG. La délégation britannique était dirigée par la Rt Hon Yvette Cooper, secrétaire d’État aux Affaires étrangères, au Commonwealth et au Développement. Les ministres des Affaires étrangères des États membres du CCG ainsi que Jassim Mohammed Al-Budaiwi, secrétaire général du CCG, ont également pris part à la réunion.

Les ministres ont souligné l’importance du partenariat stratégique établi à la suite du sommet CCG-Royaume-Uni tenu en novembre 2016 au Royaume de Bahreïn. Ils ont salué les progrès réalisés dans les négociations de l’accord de libre-échange entre le CCG et le Royaume-Uni et ont exprimé leur volonté d’aboutir à sa conclusion dans les meilleurs délais.

Les ministres ont également salué l’adoption de la résolution 2817 (2026) du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui condamne avec la plus grande fermeté les attaques menées par la République islamique d’Iran contre les territoires des pays du CCG et de la Jordanie, les qualifiant de violation du droit international et de menace grave pour la paix et la sécurité internationales.

Ils ont noté que la résolution condamne également le ciblage par l’Iran de zones résidentielles et d’infrastructures civiles, notamment des installations pétrolières, des infrastructures de services et des zones d’habitation, ayant entraîné des pertes civiles et des dégâts matériels.

Le Conseil ministériel a également souligné l’expression sans précédent de solidarité internationale avec les pays du CCG et le Royaume hachémite de Jordanie, illustrée par le soutien de 136 États membres des Nations Unies ayant coparrainé la résolution 2817 (2026), qui exige de l’Iran qu’il cesse immédiatement toutes les attaques contre les États du CCG et la Jordanie et qu’il mette fin sans condition à toute provocation ou menace à l’encontre des États voisins, y compris par le recours à des groupes alliés dans la région.

Les ministres ont remercié le Royaume-Uni pour sa solidarité avec les pays du CCG ainsi que pour son engagement constant en faveur de leur sécurité, de leur stabilité et de leur intégrité territoriale.

Ils ont réaffirmé leur attachement à la stabilité régionale et appelé à la protection des civils ainsi qu’au plein respect du droit international, du droit international humanitaire et des obligations des États membres des Nations Unies conformément aux principes de la Charte des Nations Unies.

Les ministres ont rappelé avoir constamment exhorté l’Iran à limiter son programme nucléaire et son programme de missiles balistiques et à s’abstenir de toute activité déstabilisatrice dans la région, notamment par l’utilisation de groupes alliés et l’ingérence dans les affaires intérieures des États.

Ils ont également souligné les efforts diplomatiques importants déployés par les États membres du CCG avant les attaques, réaffirmant leur engagement à ne pas permettre que leurs territoires soient utilisés pour lancer des attaques contre l’Iran.

Les ministres ont réaffirmé leur engagement ferme en faveur du dialogue et de la diplomatie pour résoudre la crise, saluant à cet égard le rôle constructif du Sultanat d’Oman, et ont souligné la nécessité de rétablir la stabilité et la sécurité régionales.

Ils ont rappelé le droit inhérent des pays du CCG, conformément à l’article 51 de la Charte des Nations Unies, de se défendre individuellement et collectivement contre les attaques armées de l’Iran, tel que reconnu par la résolution 2817 (2026) du Conseil de sécurité. Les ministres ont affirmé que les États du CCG ont le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour défendre leur sécurité et leur stabilité et protéger leurs territoires, leurs citoyens et leurs résidents.

Les ministres sont également convenus de mener des efforts diplomatiques conjoints afin de parvenir à une solution durable empêchant l’Iran d’acquérir l’arme nucléaire, de mettre fin au développement et à la prolifération de missiles balistiques, de drones et de toute technologie menaçant la sécurité régionale et internationale, et de s’abstenir de toute activité déstabilisatrice dans la région.

Ils ont en outre réaffirmé l’importance de préserver la sécurité de l’espace aérien régional, des routes maritimes et de la liberté de navigation, ainsi que la sécurité des chaînes d’approvisionnement, du transport maritime et des marchés mondiaux de l’énergie. Ils ont rappelé que la résolution 2817 (2026) du Conseil de sécurité condamne toute action ou menace de l’Iran visant à fermer, entraver ou perturber la navigation internationale dans le détroit d’Ormuz ou à menacer la sécurité maritime dans le détroit de Bab el-Mandeb.

Les ministres ont souligné que la sécurité et la stabilité de la région du Golfe constituent un pilier fondamental de la stabilité de l’économie mondiale et sont étroitement liées à la sécurité du Royaume-Uni et de la communauté internationale. Ils ont reconnu la contribution significative du Royaume-Uni à la sécurité régionale et ont salué la décision récente de renforcer les capacités défensives dans la région, notamment par la participation d’avions Typhoon de la Royal Air Force aux opérations de défense.

De son côté, le Royaume-Uni a remercié les États membres du CCG pour l’accueil et l’assistance fournis aux ressortissants britanniques présents sur leurs territoires.