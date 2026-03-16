L’Institution nationale des droits de l’homme condamne et dénonce les attaques iraniennes contre le territoire des Émirats arabes unis

ABOU DHABI, 15 mars 2026 (WAM) – L’Institution nationale des droits de l’homme (NHRI) a exprimé sa plus ferme condamnation et dénonciation des attaques militaires iraniennes flagrantes visant le territoire des Émirats arabes unis depuis le 28 février 2026.

L’Institution a considéré que ces actes constituent une atteinte à la souveraineté de l’État et une violation flagrante ayant de graves répercussions sur les droits humains de toutes les personnes présentes sur le territoire des Émirats arabes unis.

Elle a affirmé que de telles actions représentent une grave violation des principes du droit international et de la Charte des Nations Unies, en particulier des règles interdisant le recours à la force d’une manière qui met en danger les civils et compromet les garanties fondamentales visant à protéger les êtres humains et leurs droits.

L’Institution a souligné que l’extension des effets de ces attaques aux zones résidentielles et aux infrastructures civiles constitue une atteinte directe à plusieurs droits fondamentaux garantis par le droit international des droits de l’homme, notamment le droit à la vie, le droit à la sécurité et à la sûreté personnelle, ainsi que le droit de vivre dans un environnement sûr.

Elle a également indiqué que l’exposition des civils aux risques des opérations militaires sans respect des principes de distinction et de précaution dans la conduite des opérations est incompatible avec les règles du droit international qui exigent la protection des civils en toutes circonstances.

L’Institution a salué les efforts exceptionnels déployés par les institutions de l’État et les autorités compétentes pour gérer ces circonstances, ainsi que le haut niveau de préparation et la coordination nationale intégrée démontrés pour protéger les vies, préserver la sécurité de la société et assurer la continuité des services essentiels.

À cet égard, la NHRI a également loué les efforts du gouvernement des Émirats arabes unis visant à garantir que toutes les personnes touchées par ces attaques reçoivent, en temps opportun et sans discrimination, des soins médicaux d’urgence, un soutien psychologique et l’assistance appropriée.

L’Institution a par ailleurs salué les efforts des autorités consulaires présentes dans le pays pour coordonner les notifications relatives aux ressortissants étrangers ayant perdu la vie ou ayant été grièvement blessés, conformément à la Convention de Vienne sur les relations consulaires.

La NHRI a exprimé sa profonde tristesse face à la perte de vies civiles et a adressé ses sincères condoléances et sa compassion aux familles des victimes, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

Elle a affirmé qu’elle continue de suivre de près l’évolution de la situation et procédera, dans ce cadre, à des visites de terrain dans les hôpitaux et autres établissements où les personnes touchées par ces attaques reçoivent une assistance.

L’Institution a également indiqué qu’elle coopérera activement avec les mécanismes internationaux des droits de l’homme et avec les institutions nationales homologues afin d’assurer un suivi précis et une documentation systématique des violations des droits humains résultant de ces attaques en cours, dans le cadre de son mandat visant à surveiller la situation des droits de l’homme et à promouvoir leur protection.