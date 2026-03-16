Le Président des Émirats arabes unis reçoit un appel téléphonique du Premier ministre irakien

ABOU DHABI, 16 mars 2026 (WAM) – Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a reçu aujourd’hui un appel téléphonique de Son Excellence Mohammed Shia’ Al Sudani, Premier ministre de la République d’Irak, au cours duquel ils ont examiné les développements dans la région et leurs graves répercussions sur la sécurité et la stabilité régionales, ainsi que les attaques iraniennes flagrantes visant les Émirats arabes unis et plusieurs pays frères de la région.

Au cours de l’entretien, le Premier ministre irakien a condamné l’attaque terroriste perfide qui a visé le consulat général des Émirats arabes unis dans la région du Kurdistan d’Irak pour la deuxième fois en une semaine, soulignant qu’elle constitue une violation grave des normes et conventions internationales garantissant la protection complète des missions diplomatiques et de leurs locaux.

Il a réaffirmé le rejet par l’Irak de toute attaque visant les missions diplomatiques et consulaires sur son territoire, ainsi que son engagement à leur assurer une protection totale afin de garantir la poursuite de leurs activités et l’exercice de leurs fonctions dans un environnement sûr, conformément aux obligations internationales pertinentes.

Les deux parties ont souligné l’importance de mettre fin à l’escalade et de privilégier le dialogue ainsi que les solutions diplomatiques pour traiter les questions régionales d’une manière qui préserve la sécurité et la paix dans la région.