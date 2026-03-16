Abou Dhabi renforce son rôle mondial dans les secteurs de la culture et du tourisme

ABOU DHABI, 16 mars 2026 (WAM) -- Abou Dhabi continue de consolider son statut de centre mondial de la culture et du tourisme grâce à une stratégie et une vision intégrées axées sur le développement de projets culturels et le renforcement du rôle de la culture dans le soutien au développement durable et à la diversification économique, tout en affirmant la position de l’émirat en tant que destination de premier plan pour le savoir, la créativité et le dialogue civilisationnel.

Le quartier culturel de Saadiyat à Abou Dhabi accueille un ensemble de musées et d’institutions culturelles de renommée mondiale qui mettent en valeur le patrimoine commun de l’humanité et favorisent les échanges culturels entre les peuples, tout en offrant des expériences culturelles et éducatives complètes alliant apprentissage et divertissement.

Le Département de la Culture et du Tourisme – Abou Dhabi (DCT Abou Dhabi) a confirmé que les musées et sites culturels de l’émirat, en particulier les monuments culturels du quartier culturel de Saadiyat, continuent d’accueillir les visiteurs comme à l’accoutumée, enrichissant l’expérience des visiteurs et offrant un environnement culturel inspirant qui attire les passionnés d’art et de savoir du monde entier.

Le quartier culturel de Saadiyat à Abou Dhabi comprend plusieurs des principaux monuments culturels mondiaux, dont le Louvre Abou Dhabi, qui sert de pont pour le dialogue entre les civilisations à travers ses collections mettant en lumière l’histoire de l’humanité. Il comprend également le Musée National Zayed, qui raconte l’histoire des Émirats arabes unis et l’héritage du Père Fondateur, feu Son Altesse Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, mettant en avant l’histoire et le développement civilisationnel de la région.

Le quartier abrite également le Musée d’Histoire Naturelle d’Abou Dhabi, qui propose une expérience scientifique et éducative retraçant l’histoire de la Terre et de la biodiversité. Il comprend aussi teamLab Phenomena Abou Dhabi, qui fusionne art et technologie à travers des expériences interactives innovantes, ainsi que le futur Guggenheim Abou Dhabi, qui viendra renforcer la position de l’émirat en tant que centre mondial de l’art moderne et contemporain.

Mohamed Khalifa Al Mubarak, Président du DCT Abou Dhabi, a déclaré que la culture est au cœur de l’identité d’Abou Dhabi et constitue un moteur clé de la croissance durable. Il a ajouté que préserver, protéger et partager la culture avec le monde reflète les valeurs de la société et guide la voie vers un avenir commun, une vision établie par le Père Fondateur, feu Son Altesse Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan.

Il a ajouté que la culture est un héritage vivant incarnant une longue histoire de valeurs, d’expériences et de traditions transmises de génération en génération, formant une pierre angulaire pour bâtir une société cohésive. Elle renforce également l’identité et l’appartenance, offre une plateforme de dialogue entre les cultures et contribue à stimuler l’innovation et la créativité tout en répondant aux défis sociétaux.

Il a également souligné que l’investissement d’Abou Dhabi dans le secteur culturel continue d’atteindre des étapes importantes, les musées, expositions et institutions culturelles étant passés de simples projets sur le papier à des espaces dynamiques de savoir et d’inspiration qui favorisent la fierté et l’appartenance tout en reliant le passé au présent et à l’avenir.