L’exposition Mahmoud Darwish attire 25 000 visiteurs et devient une tournée internationale depuis Charjah

SHARJAH, 16 mars 2026 (WAM) -- La House of Wisdom (HoW) de Charjah a clôturé son exposition de quatre mois intitulée « Le Joueur de dés : Mahmoud Darwish », qui a attiré plus de 25 000 visiteurs, parmi lesquels des chercheurs, des universitaires et d’éminentes personnalités culturelles. Marquant le succès de l’exposition et l’engagement fort du public qu’elle a suscité, la HoW a signé un protocole d’accord avec le Musée palestinien, le Centre culturel Khalil Sakakini et la Fondation Barjeel Art afin de transformer l’exposition en une exposition itinérante internationale.

À partir de Charjah, l’exposition visitera des institutions culturelles à travers le monde, étendant la portée de l’héritage de Darwish et réaffirmant son statut comme l’une des voix poétiques les plus influentes de la culture arabe moderne.

« L’exposition Le Joueur de dés : Mahmoud Darwish reflète la vision de Charjah d’honorer les grandes figures de la culture arabe et de présenter leur héritage créatif aux nouvelles générations », a déclaré Marwa Al Aqroubi, Directrice exécutive de la House of Wisdom. « À la House of Wisdom, nous avons transformé cet hommage en un projet culturel continu qui s’étend de Charjah à des publics du monde entier, élargissant la portée de l’héritage littéraire et humain de Darwish et apportant cette expérience culturelle vers de nouvelles destinations à l’échelle mondiale. »

Elle a ajouté que la forte implication du public dans l’exposition reflète la confiance que les publics accordent aux initiatives culturelles menées par l'émirat et la House of Wisdom. Cela démontre également la capacité de la culture arabe à attirer un large public lorsqu’elle est présentée à travers une vision contemporaine et ouverte.

Amer Shomali, Directeur général du Musée palestinien, a déclaré : « Cette étape ouvre une nouvelle fenêtre pour que les œuvres et documents de Mahmoud Darwish atteignent des publics qui n’ont pas eu l’occasion de les découvrir auparavant, à travers une exposition qui reste fidèle à l’intégrité du contenu et du texte. »

Laila Abbas, Directrice du Centre culturel Khalil Sakakini à Ramallah, Palestine, a souligné que cette collaboration avec la HoW est significative car elle élargit l’engagement autour de l’expérience de Darwish. Elle ouvre de nouvelles voies pour discuter de la poésie, de la mémoire et de la justice. Elle marque une étape importante dans le soutien à la cause palestinienne et dans l’amplification de sa voix à l’échelle mondiale.

L’exposition a ouvert ses portes le 12 novembre 2025 en présence de S.A. Cheikha Bodour bint Sultan Al Qasimi, Présidente de l’Autorité d’investissement et de développement de Sharjah (Shurooq). Elle retraçait la vie et le parcours littéraire de Darwish, de ses débuts dans le village d’Al-Birwa à sa présence durable dans la mémoire culturelle arabe et mondiale.