Future Health – Une initiative mondiale d’Abou Dhabi dévoile le thème de l’édition 2026

ABOU DHABI, 16 mars 2026 (WAM) -- Future Health – une initiative mondiale lancée par Abou Dhabi – a annoncé lundi le thème de son édition 2026 : « Sentir, c’est prédire », reflétant la manière dont les systèmes de santé du monde entier peuvent anticiper les risques et répondre aux nouveaux défis sanitaires, en évoluant vers un écosystème de santé capable de prédire précocement les changements et les risques, et de soutenir des actions personnalisées pour réduire la charge des maladies.

« Sentir, c’est prédire » marque un changement fondamental dans l’approche de la santé, passant de modèles de soins réactifs à des approches fondées sur la prise de conscience précoce, la détection continue et l’intégration des données. Cette thématique positionne la protection de la santé comme un processus proactif, où les risques sont identifiés et traités avant qu’ils ne s’aggravent, afin de soutenir des vies plus longues et en meilleure santé pour tous.

Les maladies chroniques devraient représenter 47 000 milliards de dollars de coûts mondiaux d’ici 2030, et près de la moitié de la population mondiale n’a pas un accès complet aux services de santé essentiels, limitant ainsi la portée du dépistage précoce. Les mécanismes de détection sociale et les solutions à faible technologie peuvent étendre la couverture et permettre l’action là où les ressources sont limitées, tandis que les technologies de détection avancées peuvent identifier les risques avant l’apparition de complications. Ensemble, ces approches peuvent soutenir des modèles de prédiction plus abordables et équitables, et contribuer à réduire les coûts évitables.

« En renforçant la manière dont les signaux de santé sont détectés et interprétés, nous pouvons passer d’un traitement basé sur la maladie à une prévention axée sur la santé avec plus de confiance, soutenant des systèmes plus résilients et de meilleurs résultats pour les communautés du monde entier », a déclaré Mansoor Ibrahim Al Mansoori, Président du Département de la Santé – Abou Dhabi.

Pour les individus, les capteurs peuvent aider à identifier les changements de santé afin de retarder ou de prévenir la maladie. Les technologies portables personnelles telles que les bagues, bracelets ou dispositifs de surveillance, ainsi que les plateformes numériques qui capturent de plus en plus de données physiologiques et comportementales en temps réel, contribuent à fournir des conseils plus utilisables et personnalisés.

À l’échelle de la population, la détection englobe l’identification et l’interprétation des signaux physiologiques, des marqueurs biologiques, des comportements communautaires et des conditions environnementales qui indiquent des changements dans le bien-être. Ces signaux peuvent ensuite alimenter des modèles de prédiction et de prévention de la santé plus avancés.

« En adoptant le potentiel des technologies de détection, Future Health place l’innovation au service de l’humanité, permettant un avenir où des vies plus longues et en meilleure santé deviennent une réalité pour tous », a ajouté Al Mansoori. Guidé par le thème 2026, Future Health développera un programme annuel autour de quatre axes d’impact interconnectés : longévité et médecine de précision ; santé numérique et intelligence artificielle ; résilience et durabilité des systèmes de santé ; et investissement dans les sciences de la vie.

En parallèle de son programme continu de projets, comprenant des défis d’innovation, des recherches et publications politiques, des dialogues entre parties prenantes et des projets à impact, le Future Health Summit, son rassemblement annuel phare, se tiendra plus tard cette année et réunira des dirigeants mondiaux pour faire avancer le dialogue, la collaboration et l’action.