Le président des Émirats arabes unis reçoit l’envoyé du président de la République de Corée

ABOU DHABI, 17 mars 2026 (WAM) -- Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a reçu aujourd'hui Son Excellence Kang Hoon-sik, Envoyé spécial du Président de la République de Corée.

Au cours de la rencontre, Son Excellence Kang Hoon-sik a transmis à Son Altesse les salutations de Son Excellence Lee Jae-myung, Président de la République sœur de Corée, ainsi que ses vœux pour la sécurité, le progrès et la prospérité continus des Émirats arabes unis.

Son Altesse a prié Son Excellence Kang Hoon-sik de transmettre ses salutations à Son Excellence Lee Jae-myung, accompagnées de ses vœux de développement et de prospérité accrus pour la République de Corée et son peuple, ainsi que de croissance continue des relations entre les deux pays.

La réunion a également abordé les développements régionaux et leurs graves répercussions, y compris les menaces à la sécurité et à la paix régionales et internationales. Son Excellence Kang Hoon-sik a affirmé la solidarité de la République de Corée avec les Émirats arabes unis concernant les mesures prises pour préserver leur sécurité, leur intégrité territoriale et la sécurité de leur population.





Les deux parties ont souligné l'importance de privilégier le dialogue et la diplomatie pour traiter les questions régionales de manière à prévenir toute escalade supplémentaire et à préserver la sécurité et la stabilité régionales.

Son Excellence Kang Hoon-sik a également exprimé sa gratitude à Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed pour l'attention que les Émirats arabes unis portent aux ressortissants coréens et à tous les résidents du pays, notamment à travers leurs efforts pour faciliter les procédures et garantir leur sécurité.

La réunion a également porté sur les moyens de renforcer davantage la coopération entre les Émirats arabes unis et la République de Corée dans le cadre du Partenariat stratégique spécial entre les deux pays, en particulier dans les secteurs prioritaires.