Le CCG condamne fermement la poursuite des attaques iraniennes odieuses contre les Émirats arabes unis et d’autres États du CCG

RIYAD, 17 mars 2026 (WAM) -- Le Secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG), Jasem Albudaiwi, a condamné et dénoncé avec la plus grande fermeté la poursuite des attaques iraniennes odieuses contre les États membres du CCG.

Hier, aux Émirats arabes unis, ces attaques ont entraîné la mort d'une personne après qu'un missile a frappé un véhicule civil dans la zone d'Al Bahia, dans la capitale, Abou Dhabi.

Il a affirmé que la poursuite de ces attaques flagrantes de l'Iran reflète une approche hostile envers les États du CCG et constitue une violation flagrante des principes de bon voisinage ainsi que de toutes les lois et normes internationales.

Il a également exprimé la pleine solidarité du CCG avec les Émirats arabes unis et son soutien à toutes les mesures prises par le pays pour préserver sa souveraineté, sa sécurité et sa stabilité.