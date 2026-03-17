Bahreïn condamne la poursuite des attaques iraniennes contre les Émirats arabes unis

MANAMA, 17 mars 2026 (WAM) -- Le Royaume de Bahreïn a exprimé sa ferme condamnation et sa dénonciation des attaques hostiles continues de l’Iran visant des installations civiles et vitales aux Émirats arabes unis, qui ont entraîné la mort d’un résident après qu’un missile a frappé un véhicule civil dans la région d’Al Bahia à Abou Dhabi, en violation flagrante des règles du droit international, du droit international humanitaire, de toutes les conventions internationales et des principes de bon voisinage.

Le ministère des Affaires étrangères a affirmé la pleine solidarité du Royaume de Bahreïn avec les Émirats arabes unis et son soutien à toutes les mesures prises par ces derniers pour préserver leur souveraineté, leur sécurité, leur stabilité ainsi que la sécurité de leurs citoyens et résidents. Bahreïn a également renouvelé son appel à la cessation immédiate des attaques iraniennes injustifiées et malveillantes contre les États du Conseil de coopération du Golfe (CCG), conformément à la résolution n° (2817) du Conseil de sécurité des Nations Unies et dans le respect des lois et normes internationales, de manière à contribuer à la préservation de la sécurité et de la stabilité régionales ainsi qu’à la sécurité de leurs peuples.