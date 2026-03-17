Charjah lance la Bourse de Recherche Faya pour projets internationaux sur le site paléolithique

CHARJAH, 17 mars 2026 (WAM) -- Suite à l’inscription récente du paysage paléolithique de Faya sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, le Gouvernement de Charjah, sous la supervision de l’Autorité d’archéologie de Charjah (SAA), a ouvert les candidatures pour la Bourse de Recherche à Court Terme, l’un des trois volets de financement du Programme de Bourses de Recherche Faya.

Cet appel invite les chercheurs internationaux à soumettre des propositions pour des projets de recherche ciblés d’un an sur le site du patrimoine mondial de Faya, en coordination avec le Comité scientifique du site du patrimoine mondial de Faya.

Les candidatures pour le premier cycle de la Bourse de Recherche à Court Terme sont désormais ouvertes, avec une date limite de soumission fixée au 31 mars 2026.

La Bourse de Recherche à Court Terme fait partie du Programme de Bourses de Recherche Faya, une initiative phare dotée de 2 millions d’AED et s’étendant de 2026 à 2028.

Créé pour faire progresser les connaissances scientifiques à Faya et renforcer les bases de recherche soutenant sa Valeur Universelle Exceptionnelle, le programme appuie l’engagement à long terme de Charjah envers la science du patrimoine et la recherche préhistorique.

Cet effort est également soutenu par le rôle de Son Altesse Cheikha Bodour bint Sultan Al Qasimi, Ambassadrice du site du patrimoine mondial de Faya, qui représente l’importance mondiale du site et son engagement scientifique continu.

Le Programme de Bourses de Recherche Faya soutient la recherche dans les domaines de l’archéologie, des études paléoenvironnementales, de la modélisation numérique du patrimoine et de la conservation du patrimoine, avec un accent particulier sur la compréhension des changements environnementaux à long terme et de l’occupation humaine à Faya.

Le programme est structuré autour de projets de recherche ciblés à court terme, parallèlement à un projet de recherche à long terme unique, avec un soutien logistique et en infrastructures fourni par l’Autorité d’archéologie de Charjah afin de permettre aux chercheurs de concentrer les financements sur des analyses spécialisées, des publications et des résultats techniques.

La Bourse de Recherche à Court Terme soutient des projets de recherche ciblés d’un an portant sur des questions archéologiques ou paléoenvironnementales spécifiques au paysage paléolithique de Faya.

Entre 2026 et 2028, six bourses seront attribuées, avec deux projets financés chaque année et une enveloppe totale de 600 000 AED sur l’ensemble du cycle. Chaque projet sélectionné pourra recevoir un financement allant jusqu’à 100 000 AED et impliquer des recherches sur le terrain ou sur collections.

Les recherches soutenues dans cette catégorie peuvent inclure la modélisation numérique du patrimoine visant à reconstituer d’anciens paysages et sites archéologiques ou paléoenvironnementaux, ainsi que des études sur le patrimoine mobile utilisant les SIG, l’imagerie 3D et des technologies immersives telles que la réalité virtuelle (VR) et la réalité augmentée (AR) pour la recherche, l’éducation et la sensibilisation du public. Les projets peuvent également porter sur la reconstitution paléoenvironnementale ou la conservation du patrimoine, y compris la surveillance et la gestion des sites, la cartographie des risques, des études liées au tourisme et l’analyse des matériaux.

En plus des nouvelles recherches sur le terrain, la SAA encourage les propositions qui examinent ses vastes collections archéologiques à travers de nouvelles questions de recherche, approches ou méthodes analytiques. Ces collections comprennent des restes humains, du matériel faunique et des artefacts lithiques.

Les recherches proposées doivent se concentrer sur les périodes préhistoriques comprises entre 200 000 et 6 000 ans avant notre ère, englobant le Paléolithique et/ou le Néolithique.

Les propositions abordant des études patrimoniales plus larges et celles favorisant la collaboration internationale en recherche sont également les bienvenues.

Les projets doivent être dirigés par des équipes de recherche conjointes locales–internationales expérimentées et sont censés produire des résultats faisant progresser la compréhension de la préhistoire du paysage paléolithique de Faya. Les résultats attendus peuvent inclure des publications scientifiques évaluées par des pairs et/ou le développement de stratégies de conservation, de surveillance ou de contrôle conformes aux normes internationales et aux conditions locales.

Les propositions de projet seront évaluées sur la base de la qualité de la recherche, y compris l’originalité, la faisabilité et l’impact scientifique potentiel. Les propositions démontrant un engagement actif avec des équipes, spécialistes ou institutions locales seront privilégiées.

La recherche financée dans le cadre de la Bourse de Recherche à Court Terme doit être entièrement indépendante, avec tous les résultats attribués directement à la Bourse de Recherche sur le paysage paléolithique de Faya. Les propositions représentant la continuation, l’extension ou des sous-projets de programmes de recherche internationaux existants ne sont pas éligibles.

La bourse est ouverte aux chercheurs de toutes nationalités, toutes les recherches devant être menées en anglais. Les candidats doivent être titulaires d’un doctorat dans un domaine pertinent, démontrer un solide dossier de publications dans des revues internationales à comité de lecture et une bonne connaissance de l’archéologie préhistorique et/ou des paléoenvironnements. Les candidats doivent également démontrer leur capacité à travailler de manière autonome et au sein d’équipes de terrain interdisciplinaires, une expérience dans l’organisation et la direction de projets de terrain, des compétences dans la gestion de bases de données de recherche, une expérience de co-rédaction et de développement de publications scientifiques, ainsi que de solides aptitudes à la communication et au travail d’équipe.

La candidature doit être rédigée en anglais. Les exigences complètes et les détails concernant les documents justificatifs sont disponibles sur le portail officiel de la Bourse de Recherche Faya.

Les calendriers et livrables du programme ont été soigneusement structurés et sont soutenus par une infrastructure institutionnelle solide. Parallèlement, un certain degré de flexibilité pourra être appliqué, le cas échéant, pour s’adapter à l’évolution des contextes opérationnels ou à des développements extérieurs, tout ajustement étant communiqué rapidement à toutes les parties concernées.