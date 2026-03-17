Presight investit dans six startups d’IA via un fonds de 100 millions de dollars

ABOU DHABI, 17 mars 2026 (WAM) – Presight a dévoilé les six premières entreprises d’intelligence artificielle sélectionnées pour recevoir un investissement via son AI Innovation Ecosystem, renforçant ainsi le flux de technologies destinées à alimenter les systèmes intelligents de prochaine génération à l’échelle nationale et des entreprises.

Ces investissements s’inscrivent dans le cadre du Presight–Shorooq Fund I (PSFI), un fonds mondial de démarrage de 100 millions de dollars américains créé en partenariat avec Shorooq.

Les six entreprises bénéficiaires de l’investissement sont situées aux États-Unis et aux Émirats arabes unis, et couvrent l’infrastructure souveraine d’IA, les plateformes d’intelligence verticale pour le capital et l’industrie, ainsi que les systèmes d’intelligence natifs en périphérie. Ensemble, ces entreprises reflètent l’engagement de Presight à identifier des systèmes d’intelligence appliquée révolutionnaires, prêts à être intégrés dans des environnements complexes et réglementés où la fiabilité, la résilience et la gouvernance sont essentielles.

L’investissement dans l’architecture de modèles mondiaux inclut AMI-Advanced Machine Intelligence, qui fait progresser les architectures d’IA de modèles mondiaux conçues pour aider les machines à comprendre et interagir avec le monde physique, permettant un raisonnement, une planification et une interaction réelle plus approfondis au-delà des architectures prédictives traditionnelles.

Fondée par le lauréat du prix Turing et ancien Chief AI Scientist de Meta, Yann LeCun, AMI développe une nouvelle génération de systèmes d’IA qui apprennent à partir de données spatiales et réelles pour modéliser la cause et l’effet.

Basée à Paris, avec des bureaux à New York, Montréal et Singapour, l’entreprise cible initialement des applications pour les entreprises dans les secteurs de la fabrication, de l’aérospatiale, de la robotique et de la biomédecine.

Pour l’investissement dans l’infrastructure souveraine d’IA, Presight a soutenu NodeShift, qui offre aux entreprises une plateforme d’IA sécurisée sur site permettant aux utilisateurs d’utiliser et de déployer des modèles d’IA tout en conservant toutes les données au sein de leur propre infrastructure. Participant à la première cohorte du AI Accelerator Programme de Presight, NodeShift a désormais conclu un accord commercial stratégique avec Presight pour développer ses solutions et poursuivre des initiatives conjointes de mise sur le marché, reflétant la collaboration continue entre Presight et les startups participant au programme.

Les investissements dans l’intelligence verticale pour le capital et l’industrie incluent Hebbia, qui améliore la recherche institutionnelle et les flux de travail financiers sur les marchés de capitaux réglementés ; Candid Intelligence, qui applique l’IA pour optimiser les processus d’approvisionnement et d’appel d’offres dans les environnements d’infrastructure et du secteur public ; et Crunched, qui transforme des données complexes sur les entreprises et les marchés en modélisations plus rapides, analyses approfondies et décisions de qualité pour les investisseurs et opérateurs, grâce à sa plateforme avancée d’intelligence financière basée sur l’IA.

Pour les systèmes sécurisés natifs en périphérie, les investissements incluent Blue, qui utilise une couche de modèle d’action vocale alimentant des agents vocaux capables d’accomplir des tâches à étapes multiples directement sur les téléphones, évitant ainsi les API et les surcharges d’intégration.

L’AI Innovation Ecosystem de Presight est le moteur de croissance de l’entreprise, conçu pour identifier, acquérir, investir, accélérer et incuber la prochaine génération de propriété intellectuelle d’IA révolutionnaire afin de garantir que les technologies émergentes soient développées en pensant à leur déploiement dès le premier jour. L’AI Innovation Ecosystem de Presight se compose d’un fonds d’investissement en IA, d’un AI Accelerator Programme et de laboratoires de recherche et développement.

Grâce au AI Accelerator Programme de Presight, les entreprises bénéficient d’un mentorat structuré, d’un accès à une infrastructure informatique de pointe, de voies accélérées de commercialisation auprès de clients entreprises et gouvernementaux au sein des écosystèmes G42 et Presight, ainsi que d’un soutien à l’intégration technique. Ce modèle garantit l’alignement avec les exigences opérationnelles et commerciales réelles — permettant l’intégration, la contractualisation et le développement de barrières défendables.

Des véhicules de capital stratégiques tels que le PSFI renforcent cette voie en fournissant un financement de démarrage aligné sur la même thèse, permettant aux entreprises de se développer dans des environnements souverains et réglementés. Ensemble, incubation, capital et déploiement créent un modèle coordonné pour traduire l’innovation en IA en systèmes intelligents ayant un impact réel.

Magzhan Kenesbai, Chief Growth Officer de Presight, a déclaré : « L’IA ne crée de la valeur durable que lorsqu’elle peut fonctionner dans des systèmes réels. Ces premiers investissements reflètent cette conviction – couvrant l’infrastructure d’IA sécurisée, les plateformes d’intelligence verticale pour le capital et l’industrie, et les systèmes natifs en périphérie. Chacune de ces entreprises développe une technologie conçue pour être intégrée dans des environnements complexes et réglementés. »

Dr. Bilal Baloch, Partner chez Shorooq, a déclaré : « Lorsque nous avons lancé ce fonds, notre vision était de connecter des innovateurs en IA de classe mondiale avec le capital, le soutien réglementaire et l’accès au marché que notre région offre. Avoir investi dans six entreprises très prometteuses, après avoir évalué plus de 1 000, en dehors de notre marché domestique aux côtés de pairs de premier plan aux États-Unis et en Asie en 120 jours, marque une étape vers cette vision.

Nous avons été particulièrement impressionnés par le fait que ces fondateurs repoussent les limites de ce que l’IA peut accomplir – qu’il s’agisse de doter chaque application d’une interface vocale ou d’automatiser des industries valant des milliards de dollars – nous permettant ainsi de soutenir diverses thèses à travers la chaîne de valeur de l’IA. »

Alors qu’Abou Dhabi continue de renforcer sa position de pôle mondial pour l’IA appliquée, l’AI Innovation Ecosystem de Presight s’étendra à travers de futures cohortes et des initiatives de capital supplémentaires alignées sur les systèmes énergétiques, l’autonomie industrielle, l’infrastructure de données souveraines et les services publics natifs en IA.