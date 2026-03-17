Charjah signe un accord de conseil pour un projet de ferme aquacole

CHARJAH, 17 mars 2026 (WAM) -- L’Autorité des ressources halieutiques de Charjah (SFRA) a signé un accord de conseil avec la société Tridel Meteorological Projects pour préparer les conceptions techniques des installations marines du projet de ferme aquacole de l’émirat.

Le contrat couvre également la supervision de la mise en œuvre afin de répondre aux normes d’ingénierie et techniques les plus élevées. Il inclut également la conception de cages marines pour l’élevage de poissons, ainsi que des systèmes d’ancrage et d’amarrage associés.

De plus, la société supervisera l’exécution de toutes les installations marines liées au projet. Ce partenariat vise à tirer parti de l’expertise spécialisée du cabinet de conseil dans les projets maritimes, garantissant l’application des meilleures pratiques en matière de conception et de mise en œuvre d’installations aquacoles, en amont de la prochaine phase d’exécution du projet.

Ali Ahmed Abu Ghazin, Président de la SFRA, a souligné que le projet de ferme aquacole constitue une initiative essentielle soutenant le secteur de l’élevage de poissons de l’émirat et renforçant la sécurité alimentaire. Il a noté que l’autorité continue de mettre en œuvre des projets et initiatives stratégiques pour développer le secteur de la pêche, contribuant ainsi au développement durable et à la satisfaction des besoins du marché local.