Les défenses aériennes des Émirats arabes unis interceptent 10 missiles balistiques et 45 drones

ABOU DHABI, 17 mars 2026 (WAM) -- Les systèmes de défense aérienne des Émirats arabes unis ont, le 17 mars 2026, intercepté 10 missiles balistiques et 45 drones lancés depuis l’Iran.

Depuis le début de l’agression iranienne flagrante, les défenses aériennes des Émirats arabes unis ont engagé 314 missiles balistiques, 15 missiles de croisière et 1 672 drones.

Ces attaques ont entraîné le martyre de 2 membres des forces armées alors qu’ils accomplissaient leur devoir national, ainsi que la mort de 6 personnes de nationalités pakistanaise, népalaise, bangladaise et palestinienne.

Au total, 157 personnes ont également été blessées, avec des blessures allant de légères à modérées et graves. Les blessés comprenaient des ressortissants des Émirats arabes unis, d’Égypte, du Soudan, d’Éthiopie, des Philippines, du Pakistan, d’Iran, d’Inde, du Bangladesh, du Sri Lanka, d’Azerbaïdjan, du Yémen, d’Ouganda, d’Érythrée, du Liban, d’Afghanistan, de Bahreïn, des Comores, de Türkiye, d’Irak, du Népal, du Nigeria, d’Oman, de Jordanie, de Palestine, du Ghana, d’Indonésie, de Suède et de Tunisie.





Le ministère de la Défense a affirmé qu’il reste pleinement préparé et prêt à faire face à toute menace, et qu’il fera face avec fermeté à toute tentative de porter atteinte à la sécurité de l’État, de manière à garantir la protection de sa souveraineté, de sa sécurité et de sa stabilité, et à préserver ses intérêts et capacités nationaux.