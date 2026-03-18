Abou Dhabi confirme son rôle clé dans Dune : Partie Trois avec une nouvelle bande-annonce

ABOU DHABI, 18 mars 2026 (WAM) -- Legendary Entertainment a dévoilé la bande-annonce officielle de Dune : Partie Trois, offrant aux cinéphiles un premier aperçu tant attendu du dernier volet de la trilogie du réalisateur Denis Villeneuve, qui mettra en vedette Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Isaach De Bankolé, avec Charlotte Rampling, Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson et Javier Bardem.

La bande-annonce s’ouvre sur de vastes panoramas du désert de Liwa à Abou Dhabi — un lieu qui sert de décor à la planète Arrakis et confirme l’implication majeure de l’émirat dans la franchise primée, soulignant la confirmation antérieure qu’Abou Dhabi est un lieu de tournage principal pour Dune : Partie Trois, dont la production a débuté en juillet 2025.

Le tournage de l’année dernière fait suite aux productions précédentes dans le désert de Liwa pour Dune (2021) et Dune : Partie Deux (2024). La séquence d’ouverture saisissante met en valeur le paysage naturel de l’émirat et ses dunes de sable imposantes, désormais indissociables de l’univers de Dune.

Parallèlement à la bande-annonce officielle, des affiches centrées sur les personnages du film de science-fiction ont également été dévoilées sur les réseaux sociaux officiels, mettant en avant certains membres confirmés du casting.

Le soutien à Dune : Partie Trois a été assuré par la Creative Media Authority Abu Dhabi et la Commission du Film d’Abou Dhabi, avec Image Nation Abu Dhabi en tant que partenaire de production et Epic Films comme prestataire local de services de production. Le film a également bénéficié du système de remboursement en espèces de l’émirat, qui a attiré plus de 180 grandes productions à Abou Dhabi.

Écrit par Denis Villeneuve et Brian K. Vaughan, Dune : Partie Trois est basé sur le roman Le Messie de Dune de Frank Herbert et sera distribué par Warner Bros. dans le monde entier à la mi-décembre 2026.