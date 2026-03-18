Les imams des Émirats ordonnés de réciter la prière de Qunoot face à la crise

ABOU DHABI, 18 mars 2026 (WAM) -- L’Autorité générale des affaires islamiques, des waqfs et de la zakat a ordonné aux imams des mosquées à travers le pays de réciter les « prières de Qunoot » lors des prières de Fajr (aube) et de Maghrib (coucher du soleil), en réponse aux circonstances actuelles.

Cette directive, émise en coordination avec le Département des affaires islamiques et des activités caritatives de Dubaï, le Département des affaires islamiques de Charjah et d’autres entités concernées, entre en vigueur à partir du mercredi 18 mars, correspondant au 29 Ramadan 1447 de l’Hégire. Cette mesure fait suite à une fatwa émise par le Conseil des fatwas des Émirats arabes unis, conformément à la tradition prophétique d’invoquer le Qunoot en période de difficulté et de crise.