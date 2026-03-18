Les Émirats arabes unis affirment que le ciblage d’installations énergétiques liées au champ de Pars constitue une menace pour la sécurité énergétique mondiale

ABOU DHABI, 18 mars 2026 (WAM) – Les Émirats arabes unis ont affirmé que le ciblage d’installations énergétiques liées au champ de South Pars, en République islamique d’Iran — extension du champ North Field du Qatar — constitue une grave escalade.

Les Émirats arabes unis ont souligné que les attaques contre les infrastructures énergétiques représentent une menace directe pour la sécurité énergétique mondiale, ainsi que pour la sécurité et la stabilité de la région et de ses populations. De tels actes entraînent également de graves conséquences environnementales et posent des risques directs pour les civils, la sécurité maritime et les infrastructures civiles et industrielles vitales.

Les Émirats arabes unis ont en outre insisté sur la nécessité d’éviter, en toutes circonstances, le ciblage des infrastructures critiques, réaffirmant l’importance du respect du droit international et de la préservation de la sécurité et de la stabilité régionales.