Dubai Culture célèbre l’Aïd avec des expériences patrimoniales immersives

DUBAÏ, 18 mars 2026 (WAM) — L’Autorité de la culture et des arts de Dubaï (Dubai Culture) célèbre l’Aïd Al-Fitr à travers un programme d’activités organisé au musée Etihad et au musée Al Shindagha, mettant à l’honneur cette fête et ses traditions profondément ancrées.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la campagne « Eid in Dubai », organisée sous l’égide de la saison « Wulfa », qui rassemble les familles autour d’événements sociaux et culturels à travers les Émirats arabes unis. À travers ce programme, Dubai Culture entend valoriser le patrimoine local, renforcer les valeurs de générosité et de solidarité, et promouvoir un esprit de convivialité et de cohésion au sein de la communauté.

Durant les vacances de l’Aïd, le musée Etihad accueillera l’atelier « Memory Frame », permettant aux visiteurs d’immortaliser leurs célébrations en créant des cadres photo personnalisés à l’aide de matériaux artistiques dédiés. Les participants pourront également prendre part à la session « Union Commemorative Stamp », au cours de laquelle ils concevront des cartes-souvenirs ornées de timbres inspirés des symboles emblématiques du musée et de l’histoire de l’Union. Des visites guidées seront organisées toutes les heures, offrant un éclairage approfondi sur les archives et les étapes historiques ayant façonné la création des Émirats arabes unis.

Par ailleurs, le musée Al Shindagha, le plus grand musée du patrimoine des Émirats arabes unis, proposera le parcours culturel « Eidiya », invitant les familles à explorer ses maisons et pavillons tout en découvrant l’histoire et la culture de Dubaï à travers des objets, des films et des photographies d’archives mettant en lumière les traditions locales de l’Aïd. Au centre des visiteurs, les hôtes pourront également participer à l’activité « Gahwat Al Eid », dédiée à la découverte des traditions de préparation et de service du café arabe, symbole essentiel de l’hospitalité émiratie.

Parmi les autres expériences proposées figure le « Arish Supper Club », une soirée culinaire orchestrée par la cheffe émiratie Sahar Al Awadhi, avec un menu inspiré de l’ambiance et des saveurs de l’Aïd.

Au sein de la Maison des métiers traditionnels, Dr Azra Khamissa animera le « Talli Circle », initiant les participants aux techniques de tissage du Talli, en complément de l’atelier « Embroidery on Print », consacré à l’application de techniques contemporaines de broderie sur des supports imprimés et photographiques.

La Maison de la beauté et de la parure accueillera l’atelier « Thoub Al Eid », permettant aux visiteurs de concevoir des vêtements miniatures inspirés des textiles traditionnels émiratis, tandis que la Maison de la joaillerie traditionnelle proposera l’atelier interactif « Zinat Al Eid Metal Workshop », dédié à l’art de la fabrication de bijoux en argent. Enfin, Dar Al Maktoum viendra compléter le programme avec des spectacles d’Ayala, donnant vie à l’un des arts traditionnels les plus emblématiques des Émirats arabes unis.