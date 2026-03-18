Le Parlement arabe condamne la poursuite des attaques iraniennes flagrantes visant les Émirats arabes unis

LE CAIRE, 18 mars 2026 (WAM) — Mohammed bin Ahmed Al Yamahi, président du Parlement arabe, a condamné la poursuite des attaques iraniennes flagrantes visant les Émirats arabes unis, soulignant que ces pratiques agressives constituent une violation manifeste de toutes les lois et normes internationales, et reflètent une approche dangereuse qui ignore les règles du droit international ainsi que la Charte des Nations unies.

Il a réitéré le soutien total et absolu du Parlement aux mesures prises par les Émirats arabes unis et les autres pays arabes ciblés par ces attaques, insistant sur leur droit légitime de préserver leur sécurité et de défendre leur souveraineté conformément au droit international.