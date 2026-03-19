Les Émirats condamnent l’attaque iranienne visant des infrastructures gazières à Habshan et Bab

ABOU DHABI, 19 mars 2026 (WAM) -- Les Émirats arabes unis ont fermement condamné l’attaque terroriste iranienne visant l’installation gazière de Habshan et le champ de Bab, qui a été interceptée avec succès par les défenses aériennes du pays, sans qu’aucune blessure ne soit signalée.

Dans un communiqué, le Ministère des Affaires étrangères a souligné que ces attaques constituent une escalade dangereuse et une violation du droit international.

Les Émirats arabes unis se réservent pleinement le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger leur souveraineté et leur sécurité nationale, ainsi que pour préserver leurs intérêts nationaux. Le Ministère a également insisté sur le fait que cette attaque terroriste visant des infrastructures critiques et des installations pétrolières représente une menace directe pour la sécurité et la stabilité régionales, ainsi que pour la sécurité énergétique mondiale.