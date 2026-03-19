Abdullah bin Zayed condamne fermement l’attaque terroriste iranienne non provoquée par missile en Cisjordanie lors d’un entretien avec Hussein Al-Sheikh

ABOU DHABI, 19 mars 2026 (WAM) -- Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires étrangères, a fermement condamné lors d’un appel téléphonique avec Hussein Al Sheikh, Vice-Président de l’État de Palestine, l’attaque iranienne non provoquée et terroriste par des missiles visant la Cisjordanie, qui a fait plusieurs victimes et blessés parmi les civils.

Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan a présenté ses sincères condoléances au peuple palestinien pour les victimes de ces attaques terroristes et a exprimé ses vœux de prompt rétablissement à tous les blessés.