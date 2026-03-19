Abdullah bin Zayed s’entretient par téléphone avec des ministres des Affaires étrangères et des responsables pour discuter des développements régionaux

ABOU DHABI, 19 mars 2026 (WAM) – Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, a tenu des entretiens téléphoniques avec plusieurs ministres des Affaires étrangères et responsables afin d’examiner les derniers développements régionaux à la lumière de la poursuite des attaques de missiles iraniennes, non provoquées et qualifiées de terroristes, visant les Émirats arabes unis et plusieurs pays de la région.

Son Altesse a notamment échangé avec Dr Subrahmanyam Jaishankar, ministre des Affaires extérieures de la République de l’Inde ; Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères du Royaume du Maroc ; et Pekka Haavisto, envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies pour le Soudan.

Les entretiens ont porté sur les répercussions de ces développements sur la sécurité et la stabilité régionales, ainsi que sur leurs impacts négatifs sur l’économie mondiale et la sécurité énergétique.

Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan et les ministres et responsables ont fermement condamné ces attaques de missiles non provoquées et terroristes, soulignant qu’elles constituent une violation flagrante du droit international et de la Charte des Nations Unies, ainsi qu’une menace directe pour la sécurité et la souveraineté des États et pour la stabilité régionale.

Ils ont également insisté sur le droit des pays ciblés de prendre les mesures nécessaires pour préserver leur souveraineté et leur intégrité territoriale, et garantir la sécurité de leurs citoyens, résidents et visiteurs, conformément au droit international.

Au cours de ces échanges, Son Altesse a exprimé sa reconnaissance pour la solidarité manifestée par les pays frères et amis envers les Émirats arabes unis, affirmant que tous les résidents et visiteurs du pays sont en sécurité.

Son Altesse et les ministres et responsables ont également examiné les moyens de renforcer la coopération internationale et d’intensifier les efforts conjoints afin de préserver la sécurité et la stabilité aux niveaux régional et international.

Par ailleurs, lors d’un entretien téléphonique avec Nasser Bourita, Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan a adressé ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux au Royaume frère du Maroc à l’occasion de la victoire de l’équipe nationale marocaine de football lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.