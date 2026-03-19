Le ministère de la Défense saoudien détruit 2 missiles et 8 drones visant l’Est

RIYAD, 19 mars 2026 (WAM) -- Le ministère de la Défense d’Arabie saoudite a annoncé tôt ce matin, jeudi, l’interception et la destruction de deux missiles balistiques, en plus de l’interception et de la destruction de huit drones. L’annonce a été faite dans de brèves déclarations du ministère par l’intermédiaire de son porte-parole, le Major Général Turki Al-Malki, relayées par l’Agence de presse saoudienne (SPA).

Le Major Général Turki Al-Malki a précisé que huit drones ont été interceptés et détruits au cours des dernières heures, ainsi que deux missiles balistiques, tous visant la province orientale.