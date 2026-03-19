Déclaration conjointe de la réunion consultative ministérielle des pays du CCG, arabes et islamiques sur les attaques iraniennes

RIYAD, 19 mars 2026 (WAM) -- Les ministres des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan, du Royaume de Bahreïn, de la République arabe d’Égypte, du Royaume hachémite de Jordanie, de l’État du Koweït, de la République libanaise, de la République islamique du Pakistan, de l’État du Qatar, du Royaume d’Arabie saoudite, de la République arabe syrienne, de la République de Türkiye et des Émirats arabes unis ont tenu une réunion ministérielle consultative le mercredi 18 mars 2026 à Riyad concernant les attaques iraniennes.

Les participants ont discuté des attaques iraniennes contre les pays du Conseil de coopération du Golfe, le Royaume hachémite de Jordanie, la République d’Azerbaïdjan et la République de Türkiye, condamnant l’utilisation délibérée de missiles balistiques et de drones visant des zones résidentielles et des infrastructures civiles, y compris des installations pétrolières, des usines de dessalement, des aéroports, des installations résidentielles et des missions diplomatiques.

Ils ont affirmé que de telles attaques ne sauraient être justifiées en aucune circonstance et ont réitéré le droit des États à se défendre conformément à l’Article 51 de la Charte des Nations Unies.

Les ministres ont appelé l’Iran à cesser immédiatement ses attaques, à respecter le droit international et le droit international humanitaire, et à adhérer aux principes de bon voisinage comme première étape vers la désescalade, le renforcement de la sécurité et de la stabilité régionales, et la promotion de solutions diplomatiques.

Ils ont souligné que l’avenir des relations avec l’Iran dépend du respect de la souveraineté des États, de la non-ingérence dans les affaires intérieures, de l’abstention de toute agression contre les territoires et de la non-utilisation des capacités militaires pour menacer les pays de la région.

Les participants ont également exhorté l’Iran à se conformer à la Résolution 2817 (2026) du Conseil de sécurité des Nations Unies, à cesser toutes les attaques, à éviter toute action ou menace provocatrice contre les pays voisins, et à arrêter de soutenir, financer et armer les milices affiliées dans les États arabes. Ils ont en outre appelé l’Iran à s’abstenir de toute action susceptible d’entraver la navigation internationale dans le détroit d’Hormuz ou de menacer la sécurité maritime à Bab Al Mandeb.

Les ministres ont réaffirmé leur soutien à la sécurité, à la stabilité et à l’unité des territoires libanais, à la pleine souveraineté de l’État libanais et à la décision du gouvernement libanais de restreindre les armes à l’État. Ils ont également condamné l’agression d’Israël contre le Liban et ses politiques expansionnistes dans la région.

Ils ont réitéré leur engagement à poursuivre la consultation et la coordination afin de suivre l’évolution de la situation, d’évaluer les nouveaux développements et de formuler des positions unifiées, tout en prenant les mesures légitimes nécessaires pour protéger leur sécurité, leur stabilité et leur souveraineté et pour mettre fin aux attaques iraniennes.