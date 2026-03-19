Plusieurs installations GNL ciblées par des missiles à Ras Laffan, QatarEnergy confirme dégâts

DOHA, 19 mars 2026 (WAM) -- QatarEnergy a annoncé que plusieurs installations de gaz naturel liquéfié (GNL) dans la zone industrielle de Ras Laffan ont été la cible d’attaques par missiles tôt jeudi matin, provoquant des incendies et d’importants dégâts supplémentaires, en plus de l’attaque précédente sur la zone industrielle de Ras Laffan mercredi qui avait causé de graves dommages à une usine de conversion du gaz en liquides.

QatarEnergy a indiqué dans un communiqué que des équipes d’intervention d’urgence ont été immédiatement déployées pour contenir les dégâts, confirmant qu’aucune blessure n’a été signalée à la suite des attaques.