La Garde nationale du Koweït intercepte cinq drones

KOWEÏT, 19 mars 2026 (WAM) -- Le Brigadier Général Jadaan Fadhel, porte-parole de la Garde nationale du Koweït, a annoncé l’abattage de cinq drones à l’aube aujourd’hui dans des zones relevant de leur juridiction.

Dans une déclaration relayée par l’Agence de presse koweïtienne (KUNA), Jadaan Fadhel a indiqué que cette action s’inscrit dans le cadre des efforts continus visant à renforcer la sécurité, protéger les sites vitaux et contrer toute menace potentielle, appelant chacun à respecter les consignes de sécurité et de sûreté émises par les autorités compétentes. Il a affirmé que la Garde nationale du Koweït, en coopération avec l’armée, la police et la Force de lutte contre les incendies du Koweït, reste en état d’alerte maximale et pleinement préparée à faire face à toute menace et à affronter fermement toute tentative de porter atteinte à la sécurité du pays.