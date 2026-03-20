Les services de sécurité de l’État annoncent le démantèlement d’un réseau terroriste lié au Hezbollah et à l’Iran et l’arrestation de ses membres

ABOU DHABI, 20 mars 2026 (WAM) – Les services de sécurité de l’État des Émirats arabes unis ont annoncé le démantèlement d’un réseau terroriste financé et piloté par le Hezbollah libanais et l’Iran, ainsi que l’arrestation de ses membres.

Le réseau opérait dans le pays sous couvert d’activités commerciales fictives et cherchait à infiltrer l’économie nationale et à mettre en œuvre des opérations extérieures menaçant la stabilité financière du pays.

Les services de sécurité de l’État ont indiqué que ce réseau agissait selon un plan stratégique préétabli, en coordination avec des parties extérieures liées au Hezbollah et à l’Iran, en violation des réglementations économiques et juridiques, dans le but de blanchir des fonds, de financer le terrorisme et de porter atteinte à la sécurité nationale.

Ils ont affirmé que toute tentative d’exploitation de l’économie nationale ou des institutions civiles à des fins terroristes ou subversives sera traitée avec fermeté, soulignant qu’aucune ingérence extérieure menaçant la sécurité ou la stabilité du pays ne sera tolérée, quelle qu’en soit l’origine ou la couverture.