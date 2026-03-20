Les défenses aériennes des Émirats arabes unis engagent quatre missiles balistiques et 26 drones

ABOU DHABI, 20 mars 2026 (WAM) – Les systèmes de défense aérienne des Émirats arabes unis ont engagé, le 20 mars 2026, quatre missiles balistiques et 26 drones lancés depuis l’Iran.

Depuis le début de l’agression iranienne flagrante, les défenses aériennes des Émirats arabes unis ont engagé 338 missiles balistiques, 15 missiles de croisière et 1 740 drones.

Ces attaques ont entraîné la mort en martyrs de deux membres des forces armées alors qu’ils accomplissaient leur devoir national, ainsi que six victimes de nationalités pakistanaise, népalaise, bangladaise et palestinienne.

Au total, 158 personnes ont également été blessées, avec des blessures allant de légères à graves. Les blessés comprennent des ressortissants des Émirats arabes unis, d’Égypte, du Soudan, d’Éthiopie, des Philippines, du Pakistan, d’Iran, d’Inde, du Bangladesh, du Sri Lanka, d’Azerbaïdjan, du Yémen, d’Ouganda, d’Érythrée, du Liban, d’Afghanistan, de Bahreïn, des Comores, de Turquie, d’Irak, du Népal, du Nigeria, d’Oman, de Jordanie, de Palestine, du Ghana, d’Indonésie, de Suède et de Tunisie.

Le ministère de la Défense a affirmé qu’il demeure pleinement prêt à faire face à toute menace et qu’il répondra avec fermeté à toute tentative visant à porter atteinte à la sécurité de l’État, tout en assurant la protection de sa souveraineté, de sa sécurité et de sa stabilité, ainsi que la préservation de ses intérêts et de ses capacités nationales.