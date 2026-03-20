Le Conseil des ministres arabes de l’Intérieur condamne fermement les agressions répétées de l’Iran contre les États du Golfe

TUNIS, 20 mars 2026 (WAM) – Le Secrétariat général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur a exprimé sa ferme condamnation et sa dénonciation des agressions iraniennes malveillantes et répétées visant des pays arabes, ainsi que des pratiques hostiles délibérées ciblant des sites civils et des infrastructures vitales d’énergie et de gaz aux Émirats arabes unis, au Royaume d’Arabie saoudite, au Royaume de Bahreïn, à l’État du Qatar, à l’État du Koweït, au Sultanat d’Oman et dans d’autres pays arabes.

Dans un communiqué publié aujourd’hui, le Secrétariat général a indiqué que cette agression constitue une violation flagrante de l’ensemble des lois et conventions internationales ainsi que des principes de bon voisinage, et représente une dangereuse escalade susceptible d’exposer les intérêts économiques régionaux et mondiaux à de graves risques, tout en menaçant la paix et la sécurité internationales.

Le communiqué ajoute que, tout en condamnant fermement cette agression terroriste continue et brutale ainsi que les actes de sabotage systématiques menés par l’Iran, le Secrétariat réaffirme sa pleine solidarité avec les pays arabes frères et son soutien total à toutes les mesures qu’ils prennent pour repousser cette agression, défendre leur sécurité et leur souveraineté et protéger leurs territoires.

Il a également salué les rôles héroïques assumés par les forces armées arabes, les services de sécurité et les autorités de défense civile dans la lutte contre ces menaces et dans la mise en échec de toutes les tentatives visant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité des pays arabes, ainsi qu’à la protection de leurs infrastructures, de leurs citoyens et de leurs résidents.