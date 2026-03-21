La Jordanie condamne fermement le complot terroriste visant less Émirats arabes unis

AMMAN, 21 mars 2026 (WAM) -- Le Ministère des Affaires étrangères et des Expatriés du Royaume hachémite de Jordanie a fermement condamné vendredi le « complot terroriste » visant les Émirats arabes unis en tentant d’infiltrer leur économie et de déstabiliser leur système financier.

Dans une déclaration relayée par l’Agence de presse jordanienne (Petra), le ministère a dénoncé cette tentative comme un acte inacceptable visant à menacer la sécurité et la stabilité des Émirats arabes unis.

Le ministère a réaffirmé le rejet catégorique et la condamnation de la Jordanie à l’égard de cette tentative, exprimant sa pleine solidarité avec les Émirats arabes unis.

Il a souligné le soutien indéfectible de la Jordanie à toutes les mesures prises par les Émirats arabes unis pour préserver leur souveraineté, leur sécurité et leur stabilité, ainsi que pour garantir la sécurité de leurs citoyens et résidents.

Le ministère a également insisté sur le rejet par le Royaume de toutes les formes de terrorisme visant à saper la sécurité et la stabilité dans l’ensemble de la région.