L’Égypte exprime son soutien total aux mesures de sécurité prises par les États du Golfe

LE CAIRE, 21 mars 2026 (WAM) – L’Égypte a fermement condamné les complots terroristes et de sabotage visant la sécurité et la stabilité des États du Golfe, notamment les Émirats arabes unis et l’État du Koweït, dont les autorités nationales de sécurité ont récemment réussi à déjouer et démanteler les réseaux responsables.

Dans un communiqué, le ministère égyptien des Affaires étrangères a affirmé sa pleine solidarité avec les Émirats arabes unis, le Koweït et l’ensemble des États du Golfe, ainsi que son soutien dans la lutte contre toute tentative de porter atteinte à leur souveraineté, de menacer leur stabilité sécuritaire ou d’intimider leurs citoyens et résidents.

Le communiqué a exprimé le soutien total de l’Égypte à toutes les démarches, procédures et mesures de sécurité et juridiques prises par les autorités compétentes des Émirats arabes unis, du Koweït et des autres États du Golfe pour protéger leur sécurité et leurs populations, préserver leurs ressources et maintenir la stabilité interne.

Il a également réitéré le rejet catégorique par l’Égypte de toutes les formes de violence et de terrorisme, ainsi que de toute tentative de déstabilisation des pays de la région.