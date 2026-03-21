Sanofi inaugure un Centre d’Innovation à Chengdu, visant 600 emplois d’ici 2026

CHENGDU, 21 mars 2026 (WAM) -- Le géant pharmaceutique français Sanofi a officiellement inauguré son premier Centre d’Innovation et d’Opérations en Chine à Chengdu, dans la province du Sichuan, au sud-ouest du pays. Ce développement représente une étape majeure dans l’expansion de l’entreprise sur le territoire chinois.

La décision d’établir ce centre à Chengdu reflète l’engagement de l’entreprise à rester à la pointe de l’innovation mondiale, a déclaré Madeleine Roach, Vice-Présidente Exécutive et Directrice des Opérations Commerciales de Sanofi.

Elle a ajouté que le rôle important de Chengdu dans le secteur biopharmaceutique, ainsi que son vivier de talents et son écosystème d’innovation dynamique, en font un lieu idéal pour renforcer les capacités de Sanofi et approfondir sa présence en Chine. Elle estime que cette orientation générera de la valeur tant pour les patients que pour les partenaires.

Le centre supervise des opérations allant de la R&D et des essais cliniques aux services de chaîne d’approvisionnement, avec l’objectif d’atteindre plus de 600 postes professionnels d’ici la fin 2026.

Selon l’entreprise, ce nouveau centre est déjà connecté aux pôles opérationnels de Sanofi dans des pays tels que l’Inde, la Hongrie, la Malaisie, la Colombie et l’Espagne, formant ainsi un réseau mondial intégré et efficace.

Basée à Paris, Sanofi est entrée pour la première fois sur le marché chinois en 1982 avec l’ouverture d’un bureau local. Depuis, l’entreprise n’a cessé de renforcer ses efforts d’innovation et de R&D en Chine. Elle exploite désormais plusieurs sites de production et de R&D à travers le pays, dont quatre pôles de R&D à Shanghai, Pékin, Chengdu et Suzhou. En 2025, Sanofi a lancé la construction d’une nouvelle base de fabrication d’ingrédients pharmaceutiques actifs pour l’insuline à Pékin, avec un investissement total de 1 milliard d’euros (environ 1,16 milliard de dollars américains).