La Jordanie intercepte et détruit 14 missiles et 21 drones

AMMAN, 21 mars 2026 (WAM) -- Le Royaume hachémite de Jordanie a annoncé que ses forces aériennes ont réussi à intercepter et détruire 14 missiles et 21 drones, tandis qu'une attaque n'a pas été interceptée au cours de la troisième semaine de la guerre en cours.

L'Agence de presse jordanienne (Petra) a cité la Direction des médias militaires, qui a déclaré dans un communiqué que le nombre total de missiles et de drones lancés vers la Jordanie depuis le début de la guerre s'élève à 240, dont 222 ont été interceptés et détruits par la Royal Air Force, tandis que 18 missiles et drones n'ont pas été interceptés.

Il a également été précisé que le nombre de blessés s'élève à 24 personnes, toutes ayant quitté l'hôpital.